為擴大會員數，85度C慶85 Cafe APP跨店取功能上線滿一年了，舉辦年中回饋會員促銷活動，6/15到6/17連續三天，每天上午十點，在85 Cafe APP跨店取線上開賣大杯拿鐵和海岩咖啡買二送一，相當於67折優惠，兩種咖啡每日限量各2,000組，消費者可打開手機登入85 Cafe APP上線搶購。

85 Cafe APP除了提供最新的消費情報資訊，會員到全台85℃消費還可以累積紅利點數，單筆消費滿50元就可獲得1點，累積達85點，就能晉升年度VIP，一年內每個月都可以領到一張85折優惠券，點數還能兌換飲品折價/升級/免費兌換/免費加料/電影票等多重優惠，更能綁定信用卡使用電子錢包結帳，沒帶錢只要有手機就可以付款，也可以線上點餐選擇外帶自取或外送服務，跨店取可以線上購買咖啡/奶茶/蛋糕/節慶禮盒，購買後透過LINE轉贈給親朋好友，對方可以到全台任何一家85度門市兌換（離島除外），在疫情期間，使用85 Cafe APP就能遠端傳遞祝福，操作起來既安全又方便。

85 Cafe APP會員已超過82萬人，還沒使用過的人趕快下載85 Cafe APP加入會員，因為6/15到6/17連續三天，跨店取推出大杯拿鐵和海岩咖啡買二送一促銷活動，三杯大杯拿鐵原價285元只要190元，三杯大杯海岩原價225元特價150元，等於打了67折，活動三天每天上午十點準時開賣，兩款咖啡每天限量各2,000組，每位會員每天每款咖啡限購乙組，不限冰熱，兌換期限到2022年8月31日，超值優惠，趕快滑滑手機打開85 Cafe APP準時搶購。 85度C6/15-6/17跨店取年中特促活動說明包括1.大杯拿鐵咖啡3杯原價285元，買二送一190元，約67折（單杯原價95，活動平均一杯63元），2.大杯海岩咖啡3杯原價225元，買二送一150元，約67折（單杯原價75，活動平均一杯50元）