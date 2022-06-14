美國高漲的通膨環境引發市場對於聯準會加速升息的擔憂，美股13日正式步入熊市後，台股也無法倖免，「五窮、六絕」作為古老的股市諺語再度獲得印證，不過半導體股經過長時間修正，漸漸回到合理評價，兆豐洲際半導體ETF（00911）14日進入最後募集階段，預計27日掛牌，小資族只要15,000元即可輕鬆擁有。

儘管全球半導體產業面臨供應鏈的挑戰，但下半年通常是消費性電子的銷售旺季，若通膨控制得宜物價穩定，有利帶動半導體需求；長期趨勢對於關鍵產業的應用發展與升級，晶片儼然成為國家級戰略物資，隨著5G、AI、IoT、高效能運算（HPC）、車用電子等技術進展，晶片相關議題仍持續是投資市場注目焦點。 從歷史經驗觀察，美國2015年升息、2018年中美貿易戰、2020年新冠疫情等重大事件，短期均造成半導體指數下跌超過兩成，但事件過後反彈動能極為強勁。近10年洲際半導體指數搭著產業成長動能，創造7倍報酬，遠超那斯達克指數、道瓊工業指數、標普500指數約1.5～3倍的報酬率，現在的修正反而適合布局未來前景看好的半導體產業鏈。