新竹市政府近年推動長照2.0及各項建設，長照ABC據點去年服務超過百萬人次，5年來成長8倍。（陳育賢攝）

新竹市政府近年推動長照2.0及各項建設，長照ABC據點去年服務超過百萬人次，5年來成長8倍，今年再獲中央前瞻經費補助，預計於柴橋、內湖、千甲市民活動中心設立日照中心，服務單位預計將達到143家，相關經費也增加7倍，為長輩打造更完善的照顧品質。

市府表示，長照2.0提供多元化服務，包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、餐飲服務、輔具及喘息服務等，讓長輩延緩失能、健康老化，並減輕家庭照顧的負擔，希望提供彈性且適當的照護選擇、支持長輩與家庭照顧者享有更好的生活品質。

衛生局說明，以社區為基礎的長照服務體系（長照ABC），竹市已布建有9家A級單位（社區整合型服務中心）、89家B級單位（長照服務提供單位）及43家C級單位（巷弄長照站），去年共計有超過104萬人次受惠。

今年預計再擴展2家A級單位的社區整合型服務中心，總計各級服務單位來到11A、89B、43C，未來也將持續布建，致力提供民眾具近便性的照顧服務。

衛生局長吳欣席指出，A單位是由個案管理師與案家討論、為個案量身訂做照顧計畫，並媒合B單位提供長照服務；C單位巷弄長照站服務內容，包含社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務、臨托喘息等社區第一線長照服務。

衛生局說明，C級巷弄長照站每天都有不同的活動設計，例如肌力強化運動、生活功能重建訓練、口腔保健、膳食營養、認知促進、音樂及美術體驗等，透過多元的課程及活動，增加長輩人際互動機會以預防及延緩失能，鼓勵長者走出家門，讓終身學習與社會參與成為日常生活的一部分。

另，目前全市的B單位共89家，其中有4家「社區式長照機構」，提供日間照顧服務如交通接送、備餐、生活照顧、家屬指導等，協助日間無法在家受到照顧的失能者減緩失能，亦減輕照顧者負擔。

此外，市府近年持續規畫布建8處社區式長照機構，讓長照服務「看得見，用得著」，其中包含前瞻基礎建設經費補助設置3處，分別為柴橋市民活動中心2樓、內湖市民活動中心3樓與千甲市民活動中心2樓，將陸續媒合相關單位，委予優質廠商提供日間照顧服務。

凡實際居住竹市的失能身心障礙者及失能長輩，若有長照服務需求，可於線上申請長照服務或撥打長照專線1966。