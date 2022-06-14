女星邵岱兒不只擁有天使臉孔、魔鬼身材，還是學霸一枚，擁有加拿大英屬哥倫比亞大學金融系的高學歷，以及西餐烹調丙級技術士證照，因此有「學霸女神」的美名，積極經營泳裝品牌的她，還自曝一系列泳裝外穿的辣照，在街頭豪秀渾圓曲線，轉身還放送美背。

邵岱兒不時在網上曬出泳裝穿搭，她昨（13日）則霸氣曬一系列泳裝外穿照，並直呼：「今天直接把泳裝當上衣穿出門，你們喜歡哪一張？」只見邵岱兒上半身只有一塊布，以平口、綁帶泳裝搭配牛仔熱褲入鏡，直接在街頭解放白嫩美胸，轉身還沒布，白嫩美背全都露，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛直呼：「每張都好辣」、「不用選我都要」、「這樣太犯規了吧」。

邵岱兒從節目《綜藝玩很大》打開知名度，外型俏麗的她，IG擁有百萬粉絲追蹤，雖然以美女學霸的形象走紅，親民的她也不吝嗇在網上分享生活大小事，不過近來鮮少出現在螢光幕前，反而把重心放在服飾品牌副業上，親力親為的她還親自出馬當泳裝模特兒，每次發文都能引起轟動，已是自家品牌的活招牌。