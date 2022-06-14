用「媽媽的話」酸林佳龍百億政見 柯文哲議會備詢再度開砲

台北市政府網軍疑雲遲續延燒，市議員苗博雅昨（13日）在議會要公務員念網路推文，令市長柯文哲相當氣憤，怒轟國家公務員不是議員作秀的工具。

議會財建委員會昨針對「PTT發文事件調查」專案報告，涉及於公務時段在PTT發表與公務無關的交通局林姓科長列席備詢，苗博雅當場要求林科長念出曾發出的推文。

柯文哲今在市政總質詢前臨時對外發表聲明，他指出，台灣是民主自由法治的國家，在民主自由的原則下依法論法，公務員是國家的公務員，薪水來自人民納稅錢，也有公務人員服務法要遵守，比方說不能遲到早退、貪瀆、違反行政中立法，應該遵守很多規則，上班時間上網留言當然是不對，既然被抓到了就懲處，每個局處的懲處都是獨立的，有的被調職、記申誡、年終獎金也沒有了，基於行政倫理做了就做了，也接受了，交代祕書長特別對市府員工使用資通訊應注意事項，發送給全府員工。

柯文哲表示，他不贊成出一個小事就把市府電腦與外網斷絕，不能上臉書、TouTube，絕大多數公務員奉公守法，應該在比例原則下做該做的事，不可以說有員工上班時間上了PTT，就說有組織的、後面有人指使是網軍，「這我不同意」。

柯文哲說，更重要的是，有假消息、假新聞、惡意攻擊，拿出來依法論法、該怎麼辦就怎麼辦，昨天晚上看新聞坦白講非常生氣，怎麼可以把國家基層公務員叫到議會來自己讀PO文，極盡訕笑、羞辱，「這我非常生氣」。

柯炮轟，國家公務員不是議員作秀的工具，這違反比例原則，身為長官如果不站出來保護自己的員工，就不配做他們的長官，強調國家公務員不是議員作秀工具。