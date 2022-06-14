蘇宗怡與小鐘挑戰開著電動休旅車，小鐘透露想靠電動車脫單。（TVBS提供）

Yuri及沈玉琳開著電動跑車挑戰南下新竹及苗栗。（TVBS提供）

全國最專業的汽車實境節目TVBS《地球黃金線》，首度與網路節目「威廉沈歡樂送」跨界合作，邀請到主持人蘇宗怡、沈玉琳、小鐘以及Yuri陳怡叡，開著兩款熱門電動車，體驗一趟泡溫泉、吃美食等身心放鬆之旅，回到棚內，主持人蘇宗怡也帶著來賓們一同回顧當天的精彩片段，讓現場笑聲連連。

旅程一開始分為蘇宗怡及小鐘、沈玉琳及Yuri兩組人馬，各開著電動休旅車BMW iX及電動跑車Porsche Taycan南下新竹及苗栗。擁有20年老車，近期對電動車十分熱衷的小鐘透露，希望買車之後有一個附帶條件，就是希望能夠幫他「脫單」，開玩笑表示女生看到他現在開的車之後，通常都直接甩車門就走，在棚內看到此畫面的Yuri笑說，如果小鐘哥換成電動休旅車的話，「現在早就結婚生子了！」此話一出笑翻眾人。

回憶起整趟電動車之旅，蘇宗怡表示，電動休旅車其實和想像中不太一樣，雖然車身很高但卻毫無負擔，穩定且不晃，非常適合提供給對休旅車款較為排斥的觀眾。來到旅途最後，四人吃著好料聊著天，沈玉琳、小鐘更祭出各種撩妹招式，每一句都讓蘇宗怡、Yuri聽了心花怒放，笑著大喊「起雞皮疙瘩！」

近期TVBS《地球黃金線》結合電視節目與官網報導推出電動車系列專題，包含電動車最新趨勢、國內外車壇新訊、影音特別企劃，未來《地球黃金線》也會持續關注汽車產業議題，整合電視與數位資源，帶給大家最精彩的全方位內容，還請大家敬請期待。《地球黃金線》每週一到週五晚間10點於TVBS 56頻道播出。