台北工作機會較多，不少人選擇北漂打拚，一名剛踏入社會的女網友，在北部面試一間開發公司，但月薪只有基本薪資2萬5250元，再加上2千元全勤獎金，她擔心無法負擔北部的生活，將其PO上網詢問「該放棄北漂嗎？」當中有不少過來人說，「在台北薪資至少要有40K，若沒達到這個水平，建議別來受苦」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，北漂到台北念大學，今年大四畢業，在畢業前後陸續面試幾間公司，其中一間產品開發她很有興趣，工作福利為見紅休、基本薪資2萬5250元，再加上2千元全勤獎金，月薪大約落在2萬7250，她坦言，雖然沒有孝親費壓力，但這樣的薪水對北漂族來說真的很難存活。

原PO無奈地說，以這個薪資來說，若回南部找科技產業、文書類工作或從事餐飲業，可能可以存到更多錢，並問及，「大家找工作會以存錢為優先考量，還是興趣？又或是發展性為主呢？如果待在台北工作，假日兼差可行性高嗎？該放棄北漂嗎？」

貼文引發網友熱烈論，「我覺得年輕，可以先在北部試看看，試過才不會後悔」、「設一個停損點，如果不行再回南部」、「剛開始是可以嘗試，不過要是過2至3年薪資成長幅度不大，還是離開比較好過」、「前幾個工作薪資可以妥協 但是要有一個長遠的規劃」。

留言中也有人有感而發說，「在台北工作至少要有40K」、「台北沒有40K至60K的薪資，建議一律別來受苦」、「北部80K，還不如南部領60K」、「個人建議要有50K，而且50K在台北生活品質其實也很一般」、「我50K過得很辛苦，常有回家念頭」。