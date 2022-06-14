東森超視推出全台首創的心機益智綜藝節目《王牌諜對諜》，由遊戲王「徐乃麟」搭檔「焦凡凡」主持，日前找來林煒、鄭仲茵、撒基努、夏如芝4位實力派演員與2位主持人進行一場爾虞我詐、相互勾心鬥角的諜對諜遊戲賽。

昔日以「花系列」走紅的林煒，近年在幾部戲劇中演活惡人形象的反派角色，這回在諜對諜遊戲過程中，不只在「A、B 2選一」中連續答錯，在「全員做答」的默契做答中，更是屢次繳白卷，讓間諜金不斷累積，眾人不禁懷疑起他是不是在裝傻，唯獨警長徐乃麟彷彿有火眼金睛般，堅持林煒就是好人的角色，且心中排除間諜嫌疑的首要名單就是他，甚至放話說：「他絕對是好人，如果我錯，我就加一萬（獎金），他如果真的演得這麼好，我就辭掉（主持人）了！」節目甫開播就下這麼大的賭注，差點嚇壞現場所有人。而遊戲進行到尾聲，堪稱是「遊戲王」的徐乃麟卻越來越摸不著頭緒，大嘆：「我沒辦法當警長了，每個人都是真笨！」因為所有人答題率都偏低，讓他完全不曉得誰在演戲、誰真的傻。

在最後「誰是大間諜」的抉擇時刻，每個人除了自白、也不斷想辦法栽贓其他人，試圖混淆徐乃麟的思緒，所有人甚至一致將矛頭指向撒基努，但他立刻搬出童年往事為自己澄清，表示他在國小6年裡，只有得過「拾金不昧」獎，當時撒基努將撿到的10塊送到教務處，老師還不以為意，認為這點小錢他自己收下即可，講完這段故事他還用真摯眼神的對著徐乃麟說：「可是我就是覺得良心過不去，我已經給你一個方向了，你要相信我是好人！」所有人一來一往的辯解，究竟誰才是那個隱瞞身分的間諜？徐乃麟最後是否能揪出間諜，守住高額獎金？本集將於6月15日（三）晚間8點播出。更多精彩內容，敬請鎖定每週一至週五晚間8點東森超視33頻道《王牌諜對諜》。