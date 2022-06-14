國民黨立院黨團今開「防疫指引錯誤，給藥太慢？」，國民黨團總召曾銘宗表示，過去一個月中重症人數高達9257人，死亡3271人，有230萬人確診。統計染疫後3天內死亡人數比率，從1月累計到5月26日有47％、1月累計到6月10日高達41％，發病後3天內死亡比例高，原因到底在哪裡？就是因為給藥率太低。

曾銘宗指出，5月1日到6月12日平均給藥率只有6.4％，單日給藥率在5月26日只有8.2％、5月30日21.9％、6月6日26.4％、6月10日又降到12.7％，6月12日更低，只有6.2％。專家認為給藥率要在15％才合理，顯見中央疫情指揮中心給藥率太低、太慢。

曾銘宗呼籲，「人命比藥珍貴」，應該鬆綁用藥限制與指引，程序上開放由第一線醫師決定，是否給予口服抗病毒藥物，國民黨團要求盡速給藥，改善給藥指引， 確保民眾健康權益。

國民黨團書記長萬美玲表示，新冠口服用藥領用方案經過5次修訂，讓大家暈頭轉向，莫非是藥物不夠，必須節約用藥？吝嗇給藥？中央疫情指揮中心應該講清楚。

萬美玲說，現階段給藥率非常低，給藥率跟確診率根本不成比例，5月16日才買了65000份，現在陸續訂購100萬份，在疫情大爆發之後才把藥買足，超前部署變成口號。

前醫師公會全聯會秘書長蔡明忠醫師表示，輝瑞在國外給輕症用藥可達70％-80％保護效果不會變成中重症，大幅降低死亡率，呼籲政府必須思考用藥的時間點。