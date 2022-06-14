又有老字號餐廳不敵新冠疫情，宣布歇業！經營逾30年的逸仙樓，已於6月10日結束營業，員工全數遣散。店家表示，歇業確實跟疫情有關，公司正考慮轉型，不排除擇新址另起爐灶。

3年前被寶得利集團收購的逸仙樓，遷移至台北市南京東路現址後，仍吸引不少老饕光顧，其烤鴨風味在強敵環伺下，培養出一批死忠顧客，不少人聽到收攤消息，都不敢置信，「以後吃不到他們家的烤鴨了」。

逸仙樓內部人員表示，這兩年確實受疫情衝擊，生意跟以往相比掉了很多，但公司也正考慮轉型，不排除將來以別的品牌重新出發，目前都在討論中。