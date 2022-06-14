俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛對俄國祭出嚴厲制裁，嚴重影響經濟，導致當地富有階級陸續出逃，外媒預估至年底會有超過1.5萬名資產達百萬美元人士移民他國，而從歷史角度來看，富人加速移民通常是國家崩潰的前兆。

《衛報》引述倫敦投資移民諮詢公司「Henley & Partners」統計數據指出，俄國人當中現成資產超過100萬美元（折合約新台幣3000萬元）者，預計年底前有高達15％移民他國，總人數超過1.5萬人。

為「Henley & Partners」編制數據的「新世界財富」研究主管阿莫爾斯（Andrew Amoils）透露，俄國正流失富有階級，從歷史經驗來看，主要國家崩潰前通常富人會加速移民，因為有財力的富人往往是最先離開的。

Henley & Partners指出，傳統上有錢人移民目的地通常是美國和英國，但近年美國對富豪的吸引力快速消退，英國也失去財富中心地位，預估阿拉伯聯合大公國在2022將成為富豪移民首選。

國際貨幣基金（IMF）先前預估，俄羅斯今年國內生產總值（GDP）將減少 8.5%，明年再縮減2.3%。世界銀行則警告，受西方制裁影響，俄羅斯今年經濟將大幅萎縮11.2%，創1990年代以來最大減幅。