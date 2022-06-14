已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君2年前閃娶大陸超模奚夢瑤，同年兩人生下千億金孫何廣燊（Ronaldo），讓父親何鴻燊在病逝前完成抱孫願望，不過近日網上出現一則爆料，稱何猷君在婚後仍私約嫩模，被哄高興了還會發錢，這番言論被何猷君本人看到，親上火線嗆對方拿出證據。

昨（13）日微博上出現一段言論，爆料者稱「何猷君挺喜歡跟嫩模玩在一起的，哪怕婚後也是如此，有時後某個嫩模把他哄得開心了，他還會另外獎勵對方一筆錢。」不料這則爆料被何猷君本人看到，他親自在底下回復對方，讓不少網友叫好。

何猷君憤怒回應「是嗎？你有證據嗎？多少錢獎勵呀？哪個嫩模呀？誰告訴你的呀？你又是誰呀？你造謠有錢收嗎？你造謠很有成功感嘛？你人生除了造謠沒法得到其他的快樂和樂趣嘛？你沒有正經的工作嗎？你對這個社會有貢獻嗎？你對這個宇宙能釋放正能量嗎？你的人生這麼無聊嗎？」

何猷君以12個問題反問對方。（圖／微博）

連12個問題砸向對方，讓造謠的網民不敢回應，不少網友回應「太喜歡看這種正主懟的感覺了」、「他還挺會懟人」、「惹誰不好，惹何猷君」、「哈哈哈 棒！就得這麼剛！！恰爛錢的營銷號太可恥了！！」、「煩死這些天天張嘴就造謠生事的」

之前有網友偶遇何猷君的名模老婆奚夢瑤，奚夢瑤造型相當樸素，氣質卻依舊突出，被網友直擊一邊買咖啡，一邊和何猷君視訊，兩人結婚多年還是保持熱戀情侶的感覺，這篇新聞近期還被何猷君點讚了，間接承認小倆口的好感情。