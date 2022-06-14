宜蘭縣五結鄉1名呂姓屋主因房子地下室漏水問題，請林姓男子抓漏，林男到現場查看漏水狀況時，與隔壁喝醉的郭男起衝突，2人不停以三字經問候對方，郭男隨即進屋拿西瓜刀砍林1刀。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五結鄉1名呂姓屋主因房子地下室漏水問題，請林姓男子抓漏，林男到現場查看漏水狀況時，與隔壁喝醉的郭男起衝突，2人不停以三字經問候對方，郭男隨即進屋拿西瓜刀砍林1刀。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五結鄉1名呂姓屋主因房子地下室漏水問題，請林姓男子抓漏，林男到現場查看漏水狀況時，與隔壁喝醉的郭男起衝突，2人不停以三字經問候對方，郭男隨即進屋拿西瓜刀砍林1刀；警獲報後抵達現場處理，以互毆傷害偵辦，引發當事人不滿；警方表示，均依規定受理並製作雙方調查筆錄，並移送地檢署偵辦。

6月9日上午11時左右，在五結鄉利澤西路某社區大樓，呂姓屋主自家後門發生1起砍人事件，呂姓屋主的房子地下室近年來都有漏水問題，於是請林姓男子前往評估修繕問題，當呂男和林男查看漏水狀況時，1名郭姓男子手上拿著一把約50公分的西瓜刀在馬路邊砍草閒晃。

當雙方討論告一個段落準備離開時，郭男忽然對著呂男公司同仁蕭女大喊，「沒有他的允許誰都不能動」，林男則回應，「我只是來看工作的」，喝醉酒的郭男則警告林說：「你不要管不然連你也有事」，林一聽火大說，「怎麼會遇到這種人」，郭不甘示弱的用三字經回嘴，接著2人即上演三字經脫口秀。

郭男示意到自己明顯打不過身材魁武的林男，於是進屋拿剛在砍草的西瓜刀出來，直往林男身上砍，還好林即時用左手擋住，僅造成手臂上8公分的傷口血流不止，否則後果不堪設想。

呂男見狀即報警，警方獲報抵達現場處理，但讓蕭女感到忿忿不平的是警方處理案件的態度，蕭女表示，郭男成天喝酒鬧事，這次還持西瓜刀砍人，警方竟然能寫成雙方互毆！不禁讓蕭遲疑，現在的治安是怎麼了？她只是因房子漏水問題，卻害工人被醉漢鄰居拿刀砍，回想起時不禁令人膽顫心驚。

警方表示，有關民眾投訴媒體，對於檢警偵辦傷害案不符期望，有關該案件均依規定受理，並製作雙方調查筆錄，及檢具相關資料移送地檢署偵辦。

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