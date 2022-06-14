估台灣恐超額死亡1.9萬人 邱淑媞：新台灣模式是枉死模式

本土疫情爆發，確診與死亡人數屢遭質疑有黑數。前國建署署長邱淑媞今表示，台灣染疫死亡曲線與南韓模式近似，而據南韓疫情，推估台灣恐有19091人超額死亡，批評民進黨政府防疫新台灣模式是違反傳染病防治法的枉死模式。

邱淑媞指出，傳染病防治法明定政府要明訂應變整備計畫，防疫物資準備與協調是中央流行疫情指揮中心職責，但新台灣模式至今未經專家會議訂定應變整備計畫，檢驗也不普及，長照機構到現在才提供快篩試劑，老人快篩也沒有普發。

邱淑媞批評，其他國家疫情上升要管制，但台灣疫情往上衝時，民進黨政府以新台灣模式，在沒有預估疫情狀況、準備好老人疫苗接種率，快篩試劑，以及防疫醫療院所應變量能下，就要人民正常生活，「沒有想要減少疫情規模」。

邱淑媞質疑，民進黨政府拿了8400億元防疫紓困預算，但結果錢不給快篩，卻做紓困，有什麼意義，應該學紐西蘭剎車控制疫情規模，讓全民要有免費方便快篩試劑，篩出才能用藥治療、避免接觸、減少傳播。

邱淑媞指出，世界衛生組織（WHO）提倡以超額死亡作為疫情總體衝擊指標，除政府官方確診死亡數外，另計未減驗確診、政府認定非因確診死亡，以及因新冠肺炎造成社會失序或醫療排擠造成死亡等黑數。

邱淑媞說，WHO今年5月更新，統計 2020與2021間，全世界通報有案的新冠死亡人數為542萬人，除登記有案死亡數外，估算超額死亡1491萬，也就是疫情實際衝擊是帳面上的2.75倍，但台灣推估超額死亡倍數將達3.5倍。

國民黨文傳會副主委何志勇表示，中央流行疫情指揮中心今年改變確診死亡定義，去年只要亡者有確診，都認定確診死亡；今年一定要是確診是造成死亡死因才列入，壓低數字，6月9日遭質疑，才說明今年因新制排除603人確診死亡數量。

何志勇說，前副總統陳建仁在臉書上，以2019年全死因死亡率為基期，推估2021年死亡人數會多死亡7436人，估算超額死亡率；從今年的逐月數字可以看出，五月的超額死亡數達到2305人的新高。

何志勇揶揄，新台灣模式防疫漏洞百出，現在連指揮中心指揮官陳時中都確診，希望陳要親身體認，政府沒準備好就開放解封，後果全民承擔，也呼籲衛福部未來要公布確診者死亡資料，也要公布死亡者有確診的客觀數字兩個數字。

新北市府前副發言人戴湘儀表示，國內新冠致死率高，重症致死率達千分之一，確診3天內重症死亡比率達40％以上，顯示民進黨政府醫療政策出問題，現在全世界防疫作為答案都亮出來，台灣政府卻連抄都沒抄對。