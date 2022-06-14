縣議長洪允典頒獎表揚績優人員，感謝大家在防疫期間執勤的辛勞。（警方提供）

慶祝6月15日警察節，金門縣警察局今天表揚績優人員及協勤民力、志工，縣長楊鎮浯、縣議長洪允典出席頒獎，肯定大家在維護治安的優異表現，也感謝全體同仁在防疫期間執勤的辛勞。

其中，刑事警察大隊偵查佐呂芃蒔榮獲「全國模範警察」的殊榮，個人在從警7年期間偵破多起大型假投資及博奕詐欺機房、違反選舉罷免法、商標法及販賣第一、二級毒品等案件，工作表現優異，此次能從全國44個警察機關、7萬多名員警中脫穎而出，榮獲全國僅28位模範警察的榮譽，且為警察局首位女性全國模範警察，實屬不易。

另有資深績優警察獎章代表，共有科長莊振嚴服務滿30年；警員楊志仁服務滿20年；偵查佐張睿豪服務滿10年。警察局績優員警（工）計有股長莊志勝、警務員楊志雄、偵查佐宋孟彥、李智章、周逸新、辦事員吳承峰、警員許智勝、蔡宗翰、翁溢德、黃文聖、謝旻臻、許建文、彭文政、戴德更等14人獲獎。績優義勇交通警察人員隊員李寶幼、羅愛國、呂光友等3人。績優義勇警察人員分隊長洪志榮、幹事翁明堂、隊員洪德居、陳俊輝、張世居等5人。績優民防人員隊員周清曜、楊正東、方福憑、許明坤、黎前金等5人及績優志工隊員陳美梨。