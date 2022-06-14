國民黨主席朱立倫日前訪美返國，引發黨內路線爭議；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，當兩大黨都往中間靠攏，實際台灣選民基本政治態度並非常態分配時，政黨領導者自以為是的向中間靠攏，也很可能犯下戰略性錯誤，冒著重大的政治風險。

游盈隆今指出，當美中對抗與俄烏戰爭重塑國際新形勢時，台灣政黨競爭也出現新的型態，其主要特質就是，兩大黨都往中間靠攏。充分瞭解這個政黨競爭新型態才能了解近期台灣政治過程與結果。

他說，在國民黨方面，前天返台的國民黨主席朱立倫，美國行嚴重衝擊黨內，不只氣炸深藍，也可能氣死黨內大老。朱立倫在美國講這些話，不會是信口開河，比較可能是有備而來。

他說，朱立倫很可能是想一棒打醒黨內同志長期親中與親共的迷夢，想把國民黨拉向親美反共路線，這從台灣政黨競爭空間的角度看，就是力圖向中間靠攏。若是如此，還真是用心良苦，過去幾任黨主席不願作、不敢作、做不到的，朱去做了，只是不知道整個黨願不願意跟著一起走下去？

他說，在民進黨方面，2019年總統大選以來，蔡英文領導的民進黨就一直走著修正主義路線，從大選時公開擁抱中華民國，高舉中華民國台灣大旗，到近年來透過外交部長吳釗燮公開宣布「台灣不尋求與美國建立全面性外交關係」、「為避戰，不尋求正式獨立」等，等於公開放棄或出賣台獨，大動作向中間靠攏。

他認為，兩大黨都往中間靠攏，可能是基於追求選票極大化，及兩大黨當權派意識型態使然兩因素。政治行動者如政黨或候選人向中間靠攏是理性選擇；但現實世界往往遠較複雜，盲目向中間靠攏經常會有強大後座力或反效果。

他說，蔡英文與朱立倫在捍衛中華民國、反共與反台獨方面的立場可能是一致的，差別只是程度不同而已。而在台灣政黨競爭空間，政黨或候選人標榜捍衛中華民國、反共、反台獨就是向中間靠攏。

他說，民眾黨在柯文哲領導下，一向選擇避開統獨爭議，親美或親中立場，路線模糊。台灣竟然存在一個政黨，不想在最重要的政黨競爭空間自我定位，爭取選民支持，而這可能在根本上限制黨的成長。從另一方面看，也顯示該黨尚無成為大黨的雄心。

他認為，經這次朱立倫美國行，中共對朱領導的國民黨很感冒，會不會轉而寄希望於柯文哲領導的民眾黨？

最後他說，台灣這幾年中性選民起伏不小，意味著政黨支持的揮發性很高，蘊含著政黨解組或重組的無限想像空間。歷史墳場上躺著不知多少曾經叱吒風雲的大黨，誰說台灣一定永遠由民進黨與國民黨把持呢？