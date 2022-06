瞄準親子旅遊市場,台南遠東香格里拉與台灣兒童智慧手錶第一品牌「關於時間科技Abouttime Tech」合作,推出「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案,入住寬敞舒適客房,悠閒享受豐盛早餐、館內餐廳用餐及Qi SPA享85折,再贈送總價值近6,000元的育兒神器Herowatch 2兒童智慧手錶乙支及配件好禮乙份。七月起,還可免費體驗周末限定「即刻救援之活力爭霸戰」及「繽紛彩球尋寶樂」水上活動,每房每晚8,000元起。

即日起,開始接受預訂6月24日至8月31日住房。 隨著穿戴式科技不斷運用在兒童安全防護功能上,讓現代父母隨時掌握孩子位置及溝通零距離,台南遠東香格里拉針對親子家庭需求,精心設計「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案,特邀專為兒童研發出智慧手錶的「關於時間科技Abouttime Tech」合作,隨專案客房贈送育兒神器Herowatch 2兒童智慧手錶及配件好禮,每支手錶皆有光學測量體溫健康偵測及語音等功能,並可另外加購一卡通晶片錶帶,共有黑、藍、粉、紫、黃等五款顏色可供房客訂房時選擇,並享優惠價加購一卡通錶帶;於退房後,現貨約兩周內由「關於時間科技Abouttime Tech」宅配至指定收貨地址。

「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案提供多款房型選擇,包含經典的尊榮客房、舒適尊榮家庭房、高樓層特選尊榮客房,或是奢華雅仕套房。專案含兩位大人及一位小朋友翌日豐盛自助早餐;入住期間,可享飯店內中西料理餐廳、大廳茶軒、客房餐飲及位於七樓的日本資生堂頂級 Qi SPA芳療85折等禮遇。7月起,每周六日入住還可免費參加,戶外心型游泳池舉辦適合大小朋友的【即刻救援之活力爭霸戰】;及於兒童戲水池的【繽紛彩球尋寶樂】讓小小孩盡情玩耍。 台南遠東香格里拉「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」,讓寶貝不僅有美好出遊回憶,假期結束後,還可獲得全方位高效能Herowatch 2兒童智慧手錶及配件組乙組,讓親子間溝通零時差!房價均需另收10%服務費與5%稅。