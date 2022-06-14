台股受美國通膨數據突破天際、市場開始傳出聯準會（Fed）6月升息3碼預期的嚴重衝擊，連日重挫後，「要不要抄底？」引發討論。匯豐證券疾呼，市場尚未完全反應評價與企業獲利下行空間壓力，轉折點還沒到，現在不是貿然進場好時機。

回顧納斯達克、費城半導體指數今年以來大幅修正28％、30％，匯豐證券認為，市場對企業獲利調整的共識有限，意味多數電子供應鏈獲利進一步下行或去評價化（de-rating）風險尚未完全消化，因此，現在就想抄底大型電子權值股，恐怕言之過早。

從所有人緊盯的半導體產業基本面出發，匯豐證券先前就提出，半導體庫存修正的癥結點不再是「會不會發生」，而是「何時發生」與「程度有多嚴重」，目前看來，整體半導體庫存偏高問題依然存在，下半年供需緊張程度放緩將是市場的擔憂焦點。

其次，幾乎所有電子次族群月營收的年增表現都處在下降趨勢中，匯豐研判，這代表市場期待的投資拐點，可能還未到來。