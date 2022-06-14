研勤（3632）受惠台灣逐步邁向解封，AI影像辨識「Face 8」應用領域持續擴大，旗下餐飲品牌「掌門精釀啤酒」也將開設新據點，搶攻疫後消費商機，兩大事業體營運升溫，全年業績可望回穩向上。

研勤14日召開股東會，通過去年財報及虧損撥補案，公司去年雖受到行車紀錄器市場飽和與疫情衝擊，年度仍呈現小幅虧損。不過，研勤持續調整體質，結束部分虧損事業，加上開發AI影像辨識及「Farbar」廣告機轉型成果顯現，去年營收占比首度突破4成，扮演營運重要支柱，帶動今年首季本業已轉虧為盈，營運有望穩步向上。

研勤AI人臉辨識「Face 8」在金融、運動、營建等都拿下不少民間企業合作專案，並深化應用至影像辨識領域，提供政府軟硬體系統服務，維運服務收入規模擴大，貢獻營運基本盤，下一步則規劃往東南亞等具有軟體經銷商的海外市場拓展。業外部分，研勤「PAPAGO！」品牌則可望與海外廠商有進一步商務合作。

此外，研勤旗下餐飲品牌「掌門精釀啤酒」將在台北華山藝文特區開設新據點，6月中旬啟動試營運，搭配文創休閒風格，鎖定疫後戶外出遊復甦商機。華山店正式開幕後，全台「掌門」總店數為9家，包括台北5家、新竹1家、台中2家、高雄1家。

展望後市，隨著台灣邊境逐步解封，首波開放商務客縮短檢疫天數，預期有利於「掌門」永康、東門兩店及台中勤美來客數進一步回升；營運表現最佳的松高店持續成長當中；而台中文心店受惠於捷運開通帶入人潮，近期餐酒銷售額皆顯著提高，提高酒廠精釀啤酒出貨規模。