用「媽媽的話」酸林佳龍百億政見 柯文哲議會備詢再度開砲

中央流行疫情指揮中心繼指揮官陳時中確診後，再爆出社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也快篩陽性；北市議員陳建銘詢問台北市長柯文哲，之前北市府也都中過，現在換指揮中心有什麼看法？柯文哲說，疫情流感化，根據韓國數據，有人口30％會感染，無法避免。

中央流行疫情指揮中心疫情擴大，至於要給陳時中什麼建議？柯文哲表示，多喝開水、多休息，可以吃普拿疼。柯文哲說，疫情流感化，根據韓國的經驗，人口會有30％感染，這是無法避免的，量力而為。