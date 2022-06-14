中央流行疫情指揮中心繼指揮官陳時中確診後，再爆出社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也快篩陽性；北市議員陳建銘詢問台北市長柯文哲，之前北市府也都中過，現在換指揮中心有什麼看法？柯文哲說，疫情流感化，根據韓國數據，有人口30％會感染，無法避免。
中央流行疫情指揮中心疫情擴大，至於要給陳時中什麼建議？柯文哲表示，多喝開水、多休息，可以吃普拿疼。柯文哲說，疫情流感化，根據韓國的經驗，人口會有30％感染，這是無法避免的，量力而為。
中央流行疫情指揮中心繼指揮官陳時中確診後，再爆出社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也快篩陽性；北市議員陳建銘詢問台北市長柯文哲，之前北市府也都中過，現在換指揮中心有什麼看法？柯文哲說，疫情流感化，根據韓國數據，有人口30％會感染，無法避免。
中央流行疫情指揮中心疫情擴大，至於要給陳時中什麼建議？柯文哲表示，多喝開水、多休息，可以吃普拿疼。柯文哲說，疫情流感化，根據韓國的經驗，人口會有30％感染，這是無法避免的，量力而為。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。