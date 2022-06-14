高雄黃姓婦人開車撞倒許姓腳踏車騎士後直接駛離現場，許男當場倒地骨折。警方循線找到黃婦時，黃婦辯稱不知道撞到人。高雄地院認為，監視器畫面無法辨識黃婦撞到許男後踩下煞車，不排除她真的不知情，肇逃部分判無罪，但仍依過失傷害罪判4月，得易科罰金，可上訴。

2020年10月傍晚，黃婦開車行經鳳山區鳳南路時，為了超越擋在前方騎腳踏車的許男，從左側加速超車，擦撞到許男，害他當場倒地，第一腰椎壓迫性骨折。肇事後黃婦直接驅車離開，路人幫忙報警並叫救護車，許男質疑黃婦肇事逃逸。

事後警方根據監視器循線找到黃婦，黃婦辯稱，當時天色昏暗，她完全不曉得發生擦撞，她不是故意要逃離車禍現場。

高雄地院審理時，法官勘驗監視器影片，發現黃婦的車子擦撞許男的腳踏車前後時間，看不出黃婦的煞車燈亮起，與一般人發生車禍時、第一時間的反射動作不同，難以認定黃婦知道撞到人。

法官認為，腳踏車重量較輕，倒地後產生的聲響及異動比機車或其他車輛為輕，黃婦可能沒發現到，肇逃部分判她無罪。但許男受傷部分，法官持交通局道路交通事故調查報告指出，黃婦超車沒有維持半公尺的安全距離，認定黃婦有責，考量她矢口否認犯行，又未賠償許男所受損害，態度不佳，判其4月，得易科罰金，可上訴。