為避免可能發生的意外，警方持續在現場疏導交通。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市八斗子環港街14日上午發生一起意外，一輛在附近施工的吊車，於倒車時不慎撞歪現場的路燈電桿，幸而沒有造成人員傷亡及電力中斷。不過倒是影響了附掛在路燈桿上的網路、有線電視及監視器等。警方到場維持交通，至於後續的責任歸屬及賠償相關事宜，有待警方進一步釐清。

基隆市警察局第二分局表示，這起意外發生在14日上午近9時左右，一輛在附近施工的吊車，疑似因為倒車不慎，將路燈電桿撞歪，雖然沒有造成附近電力中斷，但部分附掛在路燈上的網路、有線電視及監視器，卻因此受到影響。

現場路燈電桿雖沒有完全倒下，但一部分斜躺在路面上方，附近民眾見狀也表示吊車駕駛太誇張。市警二分局所屬的八斗子分駐所獲報後，立即趕到管制現場，並協助疏導交通，同時聯繫工程、電力、電信等相關單位盡快派員到場檢視維修，警方也持續在現場疏導管制交通，以避免發生二次意外。

據瞭解，警方也針對疑似肇事的吊車司機進行酒測，酒測結果為0，證實其並非酒駕。至於相關的肇責以及後續的賠償，警方表示將進一步調閱監視器釐清。

第二分局呼籲，車輛行駛時應注意路況，並注意限重、限高等規定，遵守交通號誌、標誌，以維用路人安全。