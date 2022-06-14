疫情改變了許多人的生活模式，居家辦公、減少外食等已成為不少人的日常模式，外出購物及用餐轉為謹慎，許多民眾因防疫改變以往外食的習慣，為減少接觸風險，選擇自己在家開伙、餐飲外帶的方式，根據經濟部統計處統計，民眾自主防疫影響餐飲業營收，4月營收呈現衰退。

面對大環境的不景氣、餐飲業營業額減少等狀況，不少人薪水持續在原地踏步，然而永慶房屋提供的完整保障不減少，提供房仲新人前九個月每月五萬收入保障，讓新人免於過重的經濟負擔，可以安心專注在工作中。

從餐飲高手變身房仲達人 方奕凱化挫折為向上動力

過去曾從事過餐飲業的永慶房屋經紀人方奕凱，畢業後在餐飲業做到領班職位，但薪水天花板只有38k，為了未來發展性，他選擇房仲業務的工作，為的就是趁年輕時拼高薪，然而初入房仲業的他並非一帆風順，在第5個月時遇到低潮期，因為沒有績效開始自我懷疑，認為可能不適合從事業務的工作。

年僅25歲的方奕凱趁年輕時拼高薪，已成功晉升百萬年薪一族。(圖/永慶房屋提供)

但他靠著公司的收入保障，即使面臨低潮依然可以無經濟後顧之憂放心學習，以樂觀的心態維持著高服務量，完成店長交辦的工作，從中學習服務技巧、充實房地產知識，努力付出也漸漸得到回報，奕凱去年的年度業績突破千萬，幾乎每個月都成交，晉升百萬年薪一族，相比過去的收入相比，年僅25歲的他收獲已超越不少同齡的社會新鮮人。

告別窮忙生活！ 餐飲業轉職房仲從新出發

同樣是8年級生的永慶房屋經紀人蕭兆緯，曾經夢想開西餐廳，在學期間就到餐飲業當學徒，秉持著「要做，就要做到最好」的精神，一路從夜市、平價餐廳，後來到台北米其林餐廳歷練廚藝。餐飲業雖為夢想，但兆緯內心明白這份工作無法做一輩子！早出晚歸工時長、體力早已耗盡，且月收入僅有3、4萬，為了追求更好的生活品質，於是他興起了轉職從事業務工作的念頭。

本身就活潑、外向的兆緯，擅長與人互動交流，選擇可以挑戰高薪的永慶房屋經紀人，永慶房屋提供「師徒制」，每位新人會有專屬的學長姊，從基礎知識、帶看服務等進行一對一的教學，加上之前在餐飲業磨練的細心與耐心，讓他在加入永慶房屋約1年左右的時間，業績就逼近800萬元，服務受到許多客戶的讚賞。

8年級生蕭兆緯從餐飲業轉職永慶房屋經紀人，剛滿1年就創下業績近800萬元的好成績。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋提供多元職缺，且福利獎金不因疫情而打折，提供業務新人前九個月每個月五萬元收入保證，並制定月月晉升制度，沒有年資限制，升遷有雙黃線，月月都能為自己加薪。除了底薪和業績獎金外，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取，2021年「幸福成家基金」發出1億1千萬，超過500位經紀人受惠，入職3年以上的永慶經紀人更有45%成功買房！