南部1名狼父自2012年前起，趁妻子晚間外出工作，竟以每周兩次的頻率，在家性侵10歲女兒長達6年，並以「講出去父母會離婚」要脅女兒不得聲張，女兒隱忍至2018年父親因詐欺案被捕，才在學校向老師吐露狼父惡行，父親辯稱女兒有說謊特質不可信，一審法官不採信父親說詞判20年徒刑。二審法官認定，有證人指證的僅有4次，其餘犯行均只有少女一人證述，無法證明父親惡行，改判9年。

根據判決，該名狼父自2012年起，趁妻子晚上外出工作，每周兩次在家性侵10歲女兒，並要女兒穿起情趣內衣，幫自己口交，並使用跳蛋、按摩棒性侵，並以事情曝光父母會離婚，要脅女兒不可說出去。

遭狼父性侵的女兒為求家庭完整，忍受6年，以每周兩次頻率計算下來，共遭性侵590次，父母仍在2017年離婚收場。她失望兼痛苦，直到父親2018年因詐欺案件被捕，自認「說出來應該安全了」，才向學校老師吐露實情。

案件審理時，狼父向法官辯稱，女兒說謊成性，在網路交往複雜，曾在網路詐欺網友，性侵說詞不可信，但警方在狼父家中取得情趣內衣、跳蛋等情趣用品，與女兒說法相似，認為女兒並未說謊，將狼父依照妨害性自主罪嫌，判處20年有期徒刑。

二審法官認為，就少女被害經過描述，不得作為認定犯罪之唯一證據，經法官調查，少女所供稱被害590次中，僅4次有明確證據佐證，其餘586次均只有其一人單方面控訴，難認定有多達586次的犯行，因此依4次對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處9年徒刑，仍可上訴。