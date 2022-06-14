英國政府在周一提出一項數位戰略，重點在於簡化監管，支持半導體等關鍵技術，解決技能缺口，以協助驅動經濟成長。

英國科技部長Chris Philip說，英國公司今年以來已經獲得超過120億英鎊(約146億美元)的創投注資，僅次於美國。新的計畫將確保英國維持科技的超級大國。

英政府將進行跨部會合作，支援未來關鍵技術，例如量子運算和先進半導體。

安謀(ARM)被賣給日本的軟銀集團，被視為英國在科技發展上的挫敗。安謀與輝達(Nvidia)的交易也在今年初告吹。科技部長說，將繼續緊密與安謀合作，因為政府與所有英國大型科技公司合作。

Philip說，監管是另一種工具，可以用來在例如數據分析領域鼓勵創新。

部長認為英國有一個機會，來建立一種輕巧的、無干擾的、有利於創新的監管環境。計畫的其它內容包括解決技能缺口問題，以及鼓勵英國養老基金更多地投資英國成長中的科技公司。

在周一的活動中，財政部長桑納克(Rishi Sunak)也宣布對英國先進運算能量的評估。

美國網路巨頭思科也表示，將擴充該公司在英國的數位加速計畫。