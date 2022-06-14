今年才22歲的新生代AV女神翼舞（つばさ舞），出道便以甜美臉蛋、白皙肌膚與G級豐滿上圍而獲得矚目，先前還曾登上週刊封面，拍攝大尺度的性感寫真創下驚人銷售，使前景一片看好。而私底下也努力經營社群媒體的她，近日突然PO出一張參訪神社、手捧巨物的照片，令網友一看再度引起暴動。

翼舞在2021年12月底才正式出道，推出第一部AV作品就獲得大批粉絲的支持，紛紛期待她推出新影片，另外她也經常在個人IG及推特上曬出養眼福利照，使人氣不斷攀升，IG吸引超過4萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的翼舞，昨（13）日便曬出一張她前往愛知縣小牧市，參訪「田縣神社」的旅遊美照。但在公開的照片中，只見她穿著藍色的緊身衣，雙手扶在神社中所供俸的「巨大木製男根」上，對著鏡頭露出甜美笑容，讓大批網友忍不住暴動留言，直呼「受不了」。

而該神社為何會供奉「巨型男根」，據傳是與古代戰亂有關，由於戰爭時期許多男子死於沙場，導致村中男人越來越少，當地村民為了祈求男丁才開始製作此物並誠心膜拜，一直傳承至今，當地許多情侶及不孕夫妻也會一同來此處參拜，祈求性生活美滿以及順利得子；另外，也有許多父母會帶小孩前來膜拜、碰觸此物，祈求身體健康。