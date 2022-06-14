北京朝陽區三里屯的天堂超市酒吧爆發疫情，迄今超過200例病例，北京市政府對全市酒吧等娛樂場所進行全面檢查，確保進入娛樂場的人必須掃碼，相關部門又對天堂超市酒吧立案調查。

北京日報官方微博報導，為以最快速度阻斷病毒傳播，北京迅速對全市酒吧、夜店、KTV、網吧等娛樂場所進行全覆蓋大檢查，關閉所有在地下空間及不合格娛樂場所，並要求各區強化督導檢查，所有公共場所都要嚴格落實逐人測溫、掃碼驗碼，並檢查72小時內核酸陰性證明等。

報導又指，因天堂超市酒吧引發聚集性疫情，市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等部門已組成聯合調查組，依法對該酒吧立案調查，從快從嚴從重查處。

迄今天堂超市酒吧累計引致257人染疫，因應疫情，三里屯內74家酒吧及230多家美容美髮店等全部暫停營業，700多家餐廳暫停內用。

北京疾控中心此前表示，涉天堂超市酒吧聚集性疫情處於發展階段，呈現點多面廣特點，疫情仍存在傳播擴散風險。

中國國務院副總理孫春蘭昨天前往天堂超市酒吧等地視察，強調要堅持「動態清零」總方針，為中共20大召開營造良好氛圍。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110614