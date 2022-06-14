2022年因疫情繳稅季延長至六月底，在繳稅倒數兩週之際LINE Bank優惠再加碼！LINE Bank14日宣布分期信貸利率維持1.68％起，用戶只要年滿20歲，每月收入達基本工資，即使沒有信用卡，和其他信用紀錄也可申辦，因此，LINE Bank分期信貸相當適合青年、首貸族群的應急需要。

此外，LINE Bank祭出好康二重奏，LINE Bank指出，第一重好禮「稅季輕鬆貸」活動，凡於六月底前申辦LINE Bank分期信貸並撥款成功，就獲得現金18,000抽獎機會，活動至2022年6月30日止。

第二重好禮「好貸推」活動，用戶只要推薦親友申辦分期信貸並首次成功撥款，推薦人就能獲得現金獎勵。推薦第一位至第五位親友，每位親友首次撥款，推薦人可獲得488元，累積推薦六位親友以上，自第六位起，每位親友首次撥款，推薦人可獲得1,000，活動同樣至2022年6月30日止。

LINE Bank指出，六月底前LINE Bank分期信貸維持優利1.68％起「臨用金」首次簽約帳管費0元LINE Bank分期信貸標榜「一段式利率」1.68％起，開辦費只要488，綁約期更僅1個月，撥款滿1個月後，提前還款免違約金。除了分期信貸以外，LINE Bank推出的循環信貸「臨用金」，六月邀請網紅HowHow於HowFun YouTube官方頻道推出幽默短片，以趣味詼諧方式演繹LINE Bank各項產品服務，包含分期信貸、「臨用金」及好友轉帳，並強調各項業務24小時皆可透過手機申辦。

循環信貸「臨用金」讓用戶0元取得一筆靈活運用額度，24小時隨時打開App一鍵動用，最快1分鐘內取得資金，也可隨時透過LINE Bank App還款，完成還款後額度即可恢復。「臨用金」優惠利率1.98％起、按日計息超彈性，貸款額度「有動用到才計息」，沒動用則無須繳款。若以動用金額新臺幣10萬元來看，換算每日利息5元起。首次簽約帳戶管理費0元（原價1,888元），優惠最後倒數至6月30日截止。

LINE Bank表示，「分期信貸」適合明確需要一筆資金的用戶，如買車、房屋修繕費用、結婚基金等資金需求，因此，如果資金需求相當明確，手頭正需要一筆資金，分期信貸是簡單有效的選擇。

反之，如果有頻繁資金週轉的需求，或有偶爾臨時性支出，影響到整體資金流動，那麼申請取得一筆循環信貸額度，靈活又方便，需要週轉時可隨時動用，隨借隨還，不需重複提交財力證明等待申請核准及撥款，就能輕鬆解決燃眉之急。

無論是LINE Bank信用貸款或循環信貸「臨用金」，讓用戶皆可24小時隨時隨地運用手機線上申辦，且核貸、撥款皆能即時獲取LINE通知，擁有高度即時、便利與隱私性，是貸款好選擇。