美國聯準會本周傳會升息3碼，嚇壞美股三大指數大跌，但人民幣14日早盤回升，加上美期反彈，港股早盤只跌近兩百點。

恒指開低284點或1.35％，報20,783點，開盤失守二萬一關、50天線（現處20,942點）及20天線（約20,969點），最多跌349點，低見20,717點，但美期回升，加上離岸人民幣上漲，大盤跌幅曾收窄至95點，高見20,972膽，臨近午市跌幅再度擴大，最終恒指早盤收報20,876點，跌191點或0.91％。

國指跌80點或1.1％，報7,259點；科指半日跌1.7％，收4,520點。半日大盤成交701.71億港元。

美股期貨回升，道指最新報30,684貶，升183點或0.6％；標指升0.7％；納指期貨漲0.9％。

人民幣離岸價回升，最高見過6.7448兌一美元，升342基本點（bp），新報6.7488兌一美元，升302 bp。

藍籌股個別發展，友邦下滑1.3％；騰訊跌1.5％；阿里巴巴半日挫4.2％；京東下滑0.8％；但美團升1％。東方海外升2％；匯控漲1.1％；中銀香港揚3.4％，為升幅最大藍籌。

焦點板塊，Tesla概念股部分，大陸工信部副部長辛國斌表示，特斯拉已經實現滿負荷生產，但相關概念股下挫。比亞迪挫4.7％，為表現最差藍籌；億和挫4.9％；福耀玻璃挫4.2％；敏實挫4.7％；贛鋒鋰業降3.8％。

晶片股方面，隔晚費城半導體指數挫逾5.6％，香港上市晶片股整體亦弱，華虹半導體插7.2％；中芯也挫3.4％；上海復旦挫5.3％；晶片設備商ASM則跌1.7％。