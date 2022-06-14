葉女男友（右）到場叫出葉女的名字露餡，使葉女百口莫辯，承認冒用徐女名字。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前上午員警巡邏時，發現葉姓女子將車停在紅線上，並站在車旁等待男友，員警便上前向葉女開單，葉女拿友人徐女證件給員警，因為證件上照片與葉女長相不符，葉女辯稱先前有整形所以不像。結果男友到場叫出葉女的名字露餡，使葉女百口莫辯，承認冒用徐女名字。員警依偽造文書罪現行犯逮捕葉女，又在葉女身上查獲毒品。除了《偽造文書罪》外，還多加一罪《毒品危害防制條例》，移送高雄地檢署偵辦。

12日上午10時許，前金所員警巡邏經過瑞源路與八德二路口時，發現27歲葉女將車違規停在紅線上，員警上前開單時，葉女拿友人23歲徐女的健保卡，因卡上照片與葉女長得不太一樣，讓員警起疑，葉女先向員警稱自己有整型過，員警在懷疑下依規定開單請葉女簽收。

這時葉女男友到場，員警先將男友支開，詢問男友後得知違停不是徐女而是葉女！在葉女準備離開時，員警再次追問葉女有關徐女其他資訊，葉女眼見瞞不住了，才坦承自己冒用徐女的證件，並向員警表示自己因先前有案在身，擔心可能遭法院通緝，才拿徐女的證件謊報。員警依《偽造文書罪》逮捕葉女帶回派出所偵訊。

據了解，葉女去年於新興、鼓山等地遭查獲毒品遭逮捕。因為打算跑路怕被通緝，向徐女借證件就是為了日後遭盤查時冒名身分用，但經查目前並沒有遭到通緝。

但葉女因謊報身分，涉《偽造文書罪》遭員警逮捕，另外在葉女身上查獲1包18.7公克三級毒品一粒眠與3包2.84公克二級毒品安非他命，訊後除了依《偽造文書罪》外，還多加一條《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。

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