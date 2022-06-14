【愛傳媒程富陽專欄】2002年，我因國防部「軍事交流」專案，第二度遠赴中東的約旦，就讀該國「皇家戰爭學院」。並於隔年畢業前，依分組得任選兩個國家參訪。我想，既來中東，就刻意避開了歐、美及亞洲路線，選了靠近中東波斯灣的阿曼國，及中東位於北非的蘇丹國。

其實，阿曼在中東22個國家中，當時仍是個不甚起眼的國家；雖說他在4千年前就有文明，但直到16世紀，他仍是一個被葡萄牙，佔領了近150年左右的積弱小國；雖說在1650年他們驅逐了葡萄牙，並在17世紀，建立了一個統治領土，遠至非洲桑吉巴，部分的波斯灣，和今日巴基斯坦的海上霸主。

可惜，很快的又被波斯佔領，到19世紀又旋被英國拖管；直到1967年，前蘇丹泰穆爾統一了阿曼全境，1973年英軍完全撤出阿曼，才稱得上正式獨立；說來，也算是一個歷經滄桑的國家了。

雖說，他無法與海灣鄰近國家，如杜拜、阿布達比、科威特、卡達等國的富庶相比；但首都「馬斯開特」，近10年來，卻屢屢向世人展現他，樸實而多變的沙漠風華！

「馬斯開特」不但連續多年，在聯合國評定的「全球最適居住的環保城市」中，名列前茅；更多次榮膺全球指標最高的「和平城市」殊榮；政府更肯發大把銀子，聘請歐洲一流工程師，極力想把「馬斯開特」城，建立成一個可以掌控「荷姆茲海峽」，及波斯灣的海運中心。不管其成效如何？這種具世界經濟戰略的視野，都是值得開發中國家，學習的雄心與壯志。

當年，行程雖多是緊湊的團體軍方參訪，但我們仍走訪了座落馬城的「卡布斯港」（Mina Qaboos)，及以自1970年來，即任該國國王的卡布斯·賽義德（قابوس بن سعيد آل سعيد）為名的《國王清真寺》，還有傳統的海港市集。

如今這些，雖都已成話說當年的「如煙往事」；但這個努力奮發的，中東沙漠城市風情；至今，仍在我記憶的一個角落裡，迴盪不已！

作者為退役上校

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