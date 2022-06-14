台南市南區日前發生因疫情失業的男子不忍妻兒挨餓，跑到全聯量販店偷東西被逮的案子，經批露後連日至少湧入30筆社會愛心捐助，警方13日晚間通知王男詢問是否接受，他再度淚灑警局表示已找到工作餬口，婉拒全部援助，簡姓警員拿出警察節收到的全聯禮券轉送，要他前往購物「在哪跌倒從哪爬起來」。

50歲王男原本在便當店打工外送，因新冠肺炎疫情失業2個多月，遲遲找不到工作，日前不忍家中妻子與小6女兒、國2的兒子挨餓，跑到全聯量販店偷牛奶、麵包與菜，價值200多元，被店員當場活捉，行竊過程還因太過緊張，摔了一跤，左膝蓋受傷流血。

王男被逮後在警局默默落淚，簡姓警員調查他的家庭近況，發現他屬「飢寒起盜心」的嫌犯，回全聯自掏腰包購買2000元的各式食物送給對方，王男對暖警的幫助當場淚崩。

案經揭露引爆社會關注，警局辦公室電話幾乎成了捐款專線，至少湧入30筆社服團體與善心人士的捐助，指名要捐助金錢與物資給王男，有的表示要捐給王男一些小孩的衣物、有的要捐食物，有的直接想捐錢。

警方整理出至少30筆資料，13日晚間通知王男前來，告知社會各界的愛心關懷，他再度淚灑警局，但表示近日已找到另1家便當店外送工作，他露出踏實的笑容開心的說「我有工作就好了」，婉拒全部社會援助。

簡姓員警將警察節收到警局的500元全聯禮券轉送給王男，要他再到被害的全聯店家購物，「大大方方走進去，把你失去的東西，找回來」。