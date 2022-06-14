年底屏東縣長選舉，將由首位女性縣長參選人周春米披綠袍對上藍營蘇清泉，而因綠營初選殺到見骨，支持者擔憂黨內是否團結，加上國民黨籍議長周典論支持動向也引發關注，令人好奇「龍鳳大戰」選情走向，對此，周春米強調會扮演好母雞角色，並突破藍綠尋求更多人的支持。

周春米14日上廣播節目時被問及年底選情，主持人說，關於屏東縣長選舉，因為綠營派出周春米、藍營派出蘇清泉，因此被定調為「龍鳳大戰」，但綠營的黨內初選太激烈，以致支持者擔憂初選後的黨內團結問題，會不會成了年底選舉要面臨的首要問題。

對此，周春米說，民進黨的支持者很可愛，我們就是認這個綠旗，這是很棒的民進黨文化，而莊瑞雄與鍾佳濱委員在初選的指教，對她來說是淬鍊的過程，讓她知道哪些事需要注意、哪些話需要修正，雖然不會馬上「船過水無痕」，但她是母雞，她要扮演好這個角色，她要做縣長不是為了個人，是為讓屏東更好、榮耀民進黨，她相信黨內會團結，她也會努力。

主持人又提到，蘇清泉有說，屏東議長周典論是國民黨籍，會回歸國民黨支持他，可是眾所皆知，周典論與縣長潘孟安的好交情，周春米也有可能尋求周典論的支持，但就周典論的角色，會不會有點尷尬？

對此，周春米說，台灣的政黨政治很成熟，她是千辛萬苦才通過初選，而藍營尋求周典論的支持也是必然，大家互相尊重，但她知道自己要努力獲得更多人認同，以民調來看，民進黨在屏東取得的政黨支持度是50％，國民黨則為12、13％，不過潘孟安的施政滿意度高達8成5，可見民眾的信賴是超過政黨的。

因此，她認為她也要打破政黨界線，爭取更廣大、不分藍綠的支持，她強調，她不會受限，以政黨政治來說，周典論要支持自己黨所推出的，但她也可以去爭取更多人的支持。

最後主持人問到藍營高雄市長難產狀況，會不會擔憂版面被大炮型的張亞中或楊志良搶走？對此，周春米說，從藍營市長難產可看出，陳其邁的施政與防疫表現備受肯定，至於媒體版面問題，她從不害怕，她自知搶占媒體曝光度不是她的強項，勤跑基層才是，從政工作者要多看土地與人民聲音，而不是大放厥詞，實在做事比較重要。