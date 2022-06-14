為因應淨零排放運具電動化轉型政策，除交通部外，經濟部亦鬆綁法規並重新盤點所屬單位業管場域，包含國營事業所轄場站、商業設施、會展中心、水利設施景點、工業區及科技產業園區等，業管場域設置充電樁目標量預計擴大至慢充365槍、快充302槍。

經濟部表示，110年規劃於經濟部所屬單位業管場域推動電動汽車公共充電樁設置，目標於2025年前設置慢充200槍、快充59槍，惟為因應2050淨零排放宣示，經濟部重新全面盤點合適的增設地點，並將持續配合電動汽車市場發展脈絡，滾動式檢討目標量。

考量加油站為公共充電樁設置重要場站，經濟部業於111年4月15日修正發布「加油站設置管理規則」第26條，增訂設置電動汽機車電池充電服務設施等，不受加油站面積應有1,000平方公尺以上之限制。上開法規修正後，將有助於加油站基地面積小於1,000平方公尺之加油站業者(約880站)增加充電樁設置選擇，及利其多角化服務與轉型。

經盤點民間加油站已設置約30槍，而法規鬆綁後，中油公司及台糖公司分別調高設置量至90槍及80槍，期望藉由國營事業帶動民營加油站，加速投入公共充電樁設置。除加油站外，台電公司與台水公司也規劃於所轄場域合計設置80槍。另針對參訪人數較多的會展中心規劃設置66槍；熱門水利設施景點將設置37槍；工業區及科技產業園區則將設置13槍。

而百貨公司、購物中心、大賣場及便利商店為吸引顧客，將充電當作加值服務已蔚為趨勢，目前由業者自行設置的數量達301槍，預期商業設施充電設置需求有望持續向上成長，經全面盤點業管場域及法規鬆綁後，設置目標量預計擴大至慢充365槍、快充302槍。

經濟部強調，推動充電樁普及為實現我國電動車發展目標的關鍵，希望能共同為運具電氣化盡一份心力，透過所轄業管場域帶頭設置公共充電樁，藉此發揮示範作用並提升民眾充電便利性。同時考量加油站設置充電樁之趨勢，期望透過本次法規鬆綁面積限制，帶動更多加油站業者投入充電樁設置。未來經濟部將隨電動汽車發展，持續滾動式檢討調整。