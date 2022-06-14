花蓮63歲徐先生洗腎將近20載，好不容易盼到腎臟捐贈者時，卻因其年齡過大，腎功能有一定程度的退化，僅移植一顆腎臟恐無法負荷受贈者的身體運作，不過徐先生卻不願錯過這次機會，經與醫師討論，決定進行東部首例且難度加倍的「雙腎移植」手術，所幸過程順利，恢復良好，徐先生除開心笑說自己已重獲新生，並努力維持身體健康，不負器捐者的大愛。

徐先生20年前因員工健康檢查，意外發現腎臟狀況不好，被醫師告知需進行透析治療，自此開始，「白天工作，下班洗腎」的忙碌生活直到他退休為止。他說，剛開始洗腎感到最辛苦的是「忌口」，每次回醫院抽血檢驗，等待報告都像在等「開獎」，心情忐忑，儘管耗費許多時間和精力維持腎臟運作，仍擔心控制不好，自己和家人都飽受煎熬。

由於徐先生進行透析治療近20年期間，也在等待器官捐贈，數年前好不容易盼到機會，人已抵達醫院且換好衣服、躺在病床上等待手術時，卻突然被告知捐贈者器官因感染無法移植，儘管感到遺憾，但他依然抱持樂觀，相信機會一定會來。

果然皇天不負苦心人，徐先生日前終於收到花蓮慈院器官移植中心的配對通知，但因捐贈者年齡較長，腎功能有一定程度的退化，若僅移植1顆腎臟到他身上，可能無法負荷身體正常運作，出現腎臟功能延遲恢復比率較高，長期的腎功能也很有可能受到影響。但他卻認為，已經等了10幾年，錯過不知還要等多久，因此接受醫療團隊提議進行「雙腎移植」手術，將2顆腎臟同時移植至體內。

花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞，腎臟移植手術是進行單顆腎臟移植，手術時間約3小時，而雙腎移植手術，需重複2次摘取和銜接動作，且手術位置要打開患者腹腔，放入2顆腎臟，除造成的傷口面積大，所需的恢復期也更長，直言「雙腎移植的難度、複雜程度、風險及手術時間都是單腎移植的2倍」。

儘管雙腎移植手術難度加倍，且是東部首例，但徐先生在妻子的鼓勵及醫療團隊的努力下，歷經6個小時終於順利完成手術，且恢復良好，已返家休息，不過他為了感恩捐贈者與家人，術後不敢放鬆，仍持續控制飲食、適度運動，保持身體狀態，珍惜2顆大愛腎臟，「因為體內現在有另一個人的器官正努力工作」。