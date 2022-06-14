石榴花在武陵農場約6～7月開花，石榴花和果皮曬乾搗碎後，可作紅色染料，古時婦女常用來染布。（武陵農場副場長胡發韜提供）

石榴果實籽粒多，代表多子多孫。（武陵農場副場長胡發韜提供）

武陵農場受到間歇性豪大雨侵襲，出現美麗橘色的石榴花地毯！副場長胡發韜指出，石榴花在武陵農場約6～7月開花，石榴花和果皮曬乾搗碎後，可作紅色染料，古時婦女常用來染布，用來製作類似百褶裙；果實籽粒多，前人拿來祝福新婚夫婦，祝福他們「多子多孫」生生不息，子孫滿堂。

胡發韜說，石榴屬於安石榴科(Punicaceae)，安石榴屬多年生小喬木和灌木。別名安石榴、珍珠石榴、謝榴、榭榴、樹榴、楉榴、金罃，山力葉，石榴是漢代張騫出使西域時，從安石國帶來，因果實巨大如瘤，故名石榴。開的花是紅色，民間傳說服食後可使髮色變黑！

胡發韜表示，石榴的美麗皺褶花瓣好似美女的裙擺，男性被女性著迷傾倒時，會用「拜倒在石榴裙下」來形容，但石榴裙典故究竟為何？就鮮為人知。「石榴裙」泛指古代女子穿的鮮紅色長裙，因為多以石榴為染料製成，也是「年輕迷人的女性」代名詞，故有拜倒在石榴裙下之說。

胡發韜說，另有一種傳說和唐代楊貴妃有關，楊貴妃不只愛吃荔枝也愛吃石榴，當時年輕美女所穿的紅裙也多由石榴染色而成，蔚為風尚，楊貴妃也喜愛穿石榴紅裙，搭配她飲酒過後產生的緋紅膚色，讓唐玄宗為之傾倒，但臣子卻很討厭楊貴妃，認為她耽誤國政不願對楊貴妃行禮。

胡發韜指出，唐玄宗知道後，認為楊貴妃受委屈，下令要求文武百官見到楊貴妃一律要行禮，臣子們不得不從；往後在皇宮內看到穿著石榴裙的楊貴妃只能下跪，才成「拜倒在石榴裙下」的另一種來由說法。