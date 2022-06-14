新北市長侯友宜表頒獎揚模範警察。（王揚傑攝）

新北市警局副局長溫枝發獲頒資深績優警察獎章。（王揚傑攝）

新北市警局祕書室主任錢英華獲頒資深績優警察獎章。（王揚傑攝）

明（15）日是警察節，新北市警察局提前在今天舉辦慶祝活動，邀請市長侯友宜頒獎表揚模範警察、資深績優警察、刑事鑑識楷模、績優員警共98人，適逢今年有多人是與侯友宜警大同期的同學屆齡退休，侯友宜有感而發說，象徵意義上，今年7月16日他也要從警察身分退休，他勉勵即將退休的同學，只要保持健康的身體，退休以後還是可以用不同的形式，為國家社會付出。

侯友宜表示，他終生深以警察為榮，永記警察給予的栽培，讓他從一個鄉下小孩子。能在新北市奉獻一己之力，這是他的福報，也是責任，他會秉持這樣的態度，不忘為人民、為國家做事。

侯友宜說，感謝新北弟兄在這疫情期間，挺著高風險和高壓力，在捍衛治安之餘，從去年的勸導戴口罩、查察違規營業場所，到維護篩檢站、醫院等單位的安全，再到後端的疫調及失聯者找尋，感謝所有新北警察弟兄，為新北市民的付出。

獲頒模範警察包括破獲國內陸上最大宗海洛因走私案的刑事警察大隊小隊長陳永龍、偵破永和區弒父分屍案的永和分局新生派出所警員黃世傑、協助偵破館長槍擊案及新店咖啡商槍擊命案的林口分局明志派出所巡佐石春吉等；榮獲資深績優警察獎章則包括即將退休的市警局副局長溫枝發、祕書室主任錢英華、訓練科長連金河等人。

市警局長黃宗仁說，新北市的警察相當辛苦，而模範警察更是新北警中的翹楚，非常感謝新北所有警察弟兄犧牲奉獻、流血流汗，無時無刻守護市民安全，也因為有8000員警的付出，讓新北在疫情肆虐的時代，走出不一樣的新北警，未來也會持續與市民站在一起，共同捍衛新北市的治安。