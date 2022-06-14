高雄市小港區一間汽車旅館先前傳出房內有裝設針孔攝影機，入住的吳姓夫妻發現鏡頭後，向業者反映，卻反被嗆聲「老闆是檢察官」，要求不要鬧大事態等。據悉，高雄警方疑似已帶回1名嫌犯，其供稱是為了自賞，由於疑似還有共犯，對此高雄警方僅低調表示全案正持續偵辦中。

高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔，警方已逮到涉案人。（蘇育宣翻攝）

根據臉書社團流傳的影片可見，入住汽車旅館的夫妻檔用手機手電筒功能一照，房間電視櫃上四個螺絲孔中，其中一個竟然藏有鏡頭，整座拆開後確認有通電使用中，便於6月1日上午至小港派出所報案。此外，該對夫妻還指控，發現針孔鏡頭後向業者反映，業者卻回覆「老闆是檢察官，希望不要鬧大事情」等語。

檢警獲報後，立刻進行消息核實，經調查發現該旅館的黃姓負責人配偶確曾為台南地檢署檢察官，但已於2019年間離職，該旅館則是自2007年起營業，與配偶及檢察官身分無涉。

消息指出，檢警已帶回1名男性嫌犯，不排除有共犯仍在逃，據悉，該嫌犯落網後聲稱，裝設錄影機僅是想自行欣賞，但檢警仍在持續擴大偵辦，同時釐清被害人數。對此，警方回應低調，不否認有逮到嫌犯，不願詳加說明。