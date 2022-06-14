確診分布情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

各校停課情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天14日新增新冠肺炎本土確診1681例，其中男性809人、女性872人，年齡分布1歲以下至99歲，目前現居隔人數8006 人，平均每位確診者居家隔離人數2人；自今年1月1日至今天8點，累積本土案例5萬3688人，人口占比確診率達10.03％，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，防疫不鬆懈。

衛生局張蕊仙表示，為守護苗栗縣的住宿型長照機構，使機構住民與工作人員能更方便檢測與即時照護，將於6月中旬至7月底，定期提供住宿型長照機構公費快篩，住民每週定期快篩2次，2至18歲者每週1次，未滿2歲得免篩，未滿2歲有症狀則採PCR。

而工作人員每週至少快篩1次；但若有症狀，不論住民或工作人員，都需直接執行快篩檢驗。若快篩檢出陽性者，將請負責該機構的合約醫療院所診療立即投藥以把握用藥黃金期避免重症發生。住民及工作人員確診3個月內則免篩檢。

衛生局指出，根據中央指揮中心指示，目前3個月內重複陽性的情形系統會直接併案處理，若是超過3個月通報才算成獨立確診，就會算是2次感染，目前防疫政策中，民眾在確診3個月內不需重複採驗快篩或PCR，也無法僅由醫療院所醫師單方面判定為再次感染。

如有疑慮需送件透過疾病管制署綜合評估的方式來判定，也避免針對陰陰陽陽的個案產生一些人身自由上不必要的限制，請民眾配合政策勿於確診自行採驗後，逕求衛生醫療單位診斷再次感染及再次開立居家隔離單。

縣長徐耀昌表示，入境檢疫措施再鬆綁，自6月15日零時起，中央放寬邊境檢疫措施，改入境日為第0天，進行3天居家檢疫仍有電子圍籬管制，以及檢疫期滿後接續4天自主防疫，來臺旅客應持有表定航班時間前2日內的核酸檢驗報告，請民眾配合辦理。

依據指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測並提高疫苗接種率。接種 疫苗可降低因感染或造成重症、住院或死亡風險，請鄉親應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。