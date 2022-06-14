華航積極為後疫情時代旅運需求佈局，7 月 1 日起將以最新客機A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線；隨各國入境限制及檢疫政策鬆綁，華航全面強化運能，規劃8、9月再增班，第三季客運航班將再增加 4 成，每週提供超過 150 班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。

華航再添客運動能，東北亞航線7月起飛航日本東京羽田每日 1 班，提供旅客早去午回最便捷的班機時刻，東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；韓國首爾8月起也增為每日 1 班。

東南亞航線自 6 月起新增高雄-馬尼拉每週 1 班，方便南部鄉親；8 月起由桃園出發的東南亞航線包括泰國曼谷增為每週 14 班，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內增為每週 10 班，馬來西亞吉隆坡增為每週 4 班、檳城每週 2 班，新加坡、柬埔寨金邊增為每週3班，緬甸仰光增為每週2班。

香港航線自7月起增為每週 7 班，天天飛航；8 月起再增加達每週10班載客服務。兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東及廈門，8月起北京及成都增為每週2班，桃園往返浦東增為每週9班，並配合中國大陸動態防疫政策，滾動檢視調整。

華航長程航線也完整佈署，北美航線飛航美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華，8月起安大略增為每週 2 班，搭配洛杉磯每週 5 班，天天提供台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務；舊金山增加為每週 5 班，溫哥華則增為每週 3 班。

歐洲航線則有德國法蘭克福增為每週 4 班，荷蘭阿姆斯特丹增為每週 3 班，英國倫敦增為每週 2 班。大洋洲佈局涵蓋紐澳，澳洲航線雪梨及墨爾本增為每週 2 班，布里斯本也提供每週 1 班載客服務；直飛紐西蘭奧克蘭則增為每兩週 1 班。

華航A321neo客機已陸續投入營運，今年將再引進4架新機；機上電子刊物「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800 機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」升級上線，也開放長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙旅客網路預選餐點。

華航持續關注各國邊境管制政策及市場需求擘劃客運佈局，也將配合指揮中心及民航局規定執行旅客總量管制及來台轉機的安排。華航為疫後旅運重啟做好準備，並評估潛力市場以開闢航點及增班，全力迎接客運復甦。