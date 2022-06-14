（嘉泥14日股東會由董事長張綱綸主持。圖/袁延壽攝） 嘉泥(1103）14日召開股東常會，董事長張綱綸表示，日本6月開始針對特定國家觀光客開放國境，沖繩旅宿業逐漸看到曙光，今年下半年的觀光動能可望提升轉投資沖繩Hotel Collective飯店業績。 據了解，嘉泥沖繩Hotel Collective飯店住房率平均在5成左右；有時最高已到8成，6月初因梅雨季掉到3-4成，預期隨著炎熱夏季的來臨，6月中下旬住房率表現應該會越來越好。 嘉泥在沖繩自行經營的飯店HotelCollective業績已見曙光，今年表現應可期待；除此之外，張綱綸指出，正在進行中的沖繩豐琦酒店開發案，因COVID-19疫情影響而稍有延緩，嘉泥正在與洲際酒店集團（IHG）就設計方案及疫情後市場需求可能走向，進行檢討並提出修訂方案。 至於在水泥本業；張綱綸指出，嘉泥轉投資的台泥，在今年的股東會時，曾明白透露將由股利成長股變成科技成長股。台泥儲能等的發展未來都十分看好，投資一家公司未來的發展比股利更為重要。 至於國內的水泥、倉儲事業，嘉泥指出，隨著下半年疫苗接種覆蓋率增加，警戒降級，相關管制措施也逐步放寬，內需經濟逐漸復甦；加上受惠於低利、回流資金潮，國內房地產熱度大增，及產業擴廠需求，水泥產銷持續增長，砂石及相關倉儲事業營運也有增長。