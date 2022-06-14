搶餐飲商機，台北老爺酒店火力全開、全館動員，自6/15日起至6/30止，推出「年中慶歡喜大放送」優惠活動，史無前例推出平日自助午餐及晚餐買一送一活動，還有「明宮粵菜廳」推出滿額送招牌料理、「中山日本料理廳」滿額送日式下午茶券以及「老爺烘焙坊」、外帶美食享特價優惠，標榜想要嘗美食、省荷包趁現。

台北老爺Le Cafe咖啡廳近期熱情推出「南洋艷~In Love with Southeast Asia cuisine」，讓大家在不能出國的疫情期間，也能品嚐到泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等各國道地美食，來趟東南亞特色美食之旅。特別推薦菜色如「叻沙海鮮鍋」加入中卷、鮮蝦、魚片等，滿滿海味，還有泰式蛤蜊蒸魚、泰式酸辣海鮮沙拉、奶油鮮魚飯捲等，此外鼎鼎有名的「新加坡辣椒蝦」以蒜茸、薑茸等製作的特色辣椒醬，讓人吮指回味。另有馬來西亞傳統家鄉味的沙嗲雞肉串、金錢蝦餅等多達數十道佳餚輪番上陣。

除享受南洋異國佳餚，活動期間之假日午、晚餐時段~每人只要加價300元即可享受蒜味蒸龍蝦半隻，加價好康請於訂位時一併告知，以節省現場等候時間。平日自助式午、晚餐，買一送一，雙人午餐1,414元、雙人晚餐1,530元，(含稅及服務費、午餐每客原價1,180+10% 晚餐每客1,280+10% Nakayama中山廳 滿額送日式下午茶券，這次年中慶活動，中山廳挑選日式下午茶做為本次活動的滿額贈禮。平假日午、晚餐時段單筆消費滿$5,000，贈送日式下午茶券1張，滿10,000元送2張下午茶券，以此類推(上述金額須扣除服務費,日式下午茶每客價值$500+10% 贈送券使用期限為2022/7/31)。