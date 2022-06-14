走失的雪納瑞終於重回主人懷抱。（警方提供）

台中谷關張姓民眾13日上午發現雪納瑞愛犬「無敵」不見，一家人苦尋不著，直到晚上8時只好向和平警分局谷關派出所報案協尋。警方協助上傳至LINE群組，有民眾回應「無敵」已被好心人收留並等待主人認領，張姓民眾找回愛犬相當開心。

和平警分局指出，張姓民眾昨上午發現愛犬「無敵」不見，一家人遍尋不著，直到晚上8點只好向谷關派出所報案協尋。員警研判狗狗應該在附近走失，見飼主心急如焚，立即請他提供狗狗照片，上傳到谷關地區LINE群組，發動居民協助尋找，並通知在外巡邏同仁多加留意。

員警才將協尋資訊放到通訊群組，即有民眾回應「無敵」已被好心民眾發現並留置在籠子裏等待主人認領。張姓飼主獲知愛犬已尋獲，非常高興，並由員警陪同前往帶回，「無敵」見到家人後展現熱情，飼主抱著愛犬，感謝尋獲的民眾及員警的熱心，幫助流浪1天的愛犬平安回家。

和平警分局提醒，請隨時注意毛小孩的動向，或讓毛小孩佩戴可辨識性的配件，若不慎走失即能快速通知飼主認領。