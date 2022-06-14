台南府城舊市區早期因廣植鳳凰樹，又有「鳳凰城」的美譽。全台首學台南孔廟的南門路入口旁有1棵鳯凰樹，2年前被診斷罹患褐根病後，如今僅剩光禿禿的枝幹。議長郭信良14日指出，市府2年前即試圖搶救這棵老樹，但顯然搶救無效，為免枯枝掉落砸傷遊客及行人，建議市府積極處理。

郭信良指出，這棵鳳凰樹先前枝繁葉茂、花開滿樹時，與孔廟的紅牆相得益彰，曾是台南一處美麗的風景。2年前地方人士透過議員邱莉莉向市府農業局陳情，指老樹是活古蹟，希望市府全力搶救；但2年過去了，雖然拆除了旁邊的觀光導覽牌，並加上針對樹幹的支撐架，似乎仍救不了這棵老樹。

郭信良強調，鳳凰樹枯死很讓人心疼，但為維持當地景觀，同時也不要因枯枝掉落，影響遊客或旁邊機車道騎士的交通安全，導致發生憾事，建議市府盡早挑選合適的樹木移植到此處，如此方能符合人民的期待，讓市民有感。

市府農業局森保科認為，此樹並非列管老樹，但2年前邀請專家學者共同診斷，了解樹木病況及採取防治措施，經嘉義大學森林及自然資源學系助理教授詹明勳開挖土壤取樣檢查，發現樹木吸收根系約60％死亡，還出現褐根病病徵，進而影響樹木吸收水分的功能，鳳凰樹才急速衰弱，已先增加對樹木的支撐，並投藥搶救，將再進一步了解。