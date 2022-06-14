本土疫情以來，長照機構確診人數快速累積，中央流行疫情指揮中心今天公布，今年以來至今，至今累積1485家包含機構、護理之家、精神照護復健、兒少、身障住宿型機構等，當中確診的住民人數高達3萬420人，其中中重症送醫的，4月1日起有2665人，死亡的人數則有616人。

指揮中心公布住宿式服務機構通報情況。（圖／指揮中心提供）

社家署署長簡慧娟表示，今年1月至6月12日，工作人員7972人，包含機構、護理之家、精神照護復健、兒少、身障住宿型機構等。住民人數為3萬420人，其中中重症送醫的，4月1日起有2665人，死亡的人數則有616人，其中6月1日到12日新增的有264人。

簡慧娟表示，住宿型機構、護理之家、老人福利機構都是高齡者，他們的投藥情形在6月6到6月12日，住民集中照顧、安置的部分，整體有5364人，開立抗病毒藥物共4629人，佔確診數的86％。

簡慧娟強調，可以看出，4月14日開始，機構的投藥率從5成6上升至8成6，醫師的開藥已經非常及時，可以讓住民即時恢復健康，並避免轉為重症。