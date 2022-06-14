中央流行疫情指揮中心宣布染疫亡者維持24小時火化，台北市也將規畫暫存地點讓家屬可以送往生者最後一程，北市副市長黃珊珊今表示，將在二殯找個空間，估計是在火化場的停車場，有個暫存空間可以做簡單儀式，讓家屬送往生者最後一程，預計今天下午4點會到現場把動線整理出來，預計下周開始。

確診往生的家屬無法送親人最後一程，成為最大的遺憾，為讓往生者能得到最大的尊重，北市已訂購透明屍袋，讓家屬能見到往生者最後一面，黃珊珊說，從醫院端到火化前會有規畫，能夠舉辦簡單告別式，可以入殮。

北市議員陳建銘詢問，如果使用雙層屍袋，是否可以使用禮廳來辦告別式？黃珊珊說，會在戶外空間，搭個帳篷的方式，而確診者火化的時間會跟一般往生者分開，是在晚上8點以後，因此可以在火化封棺前做個簡單的儀式。

黃珊珊說，我們會有個暫存入殮儀式，會搭個帳篷，等等4點會去現場確定動線，火化場前有個停車場空間，可以規畫做為場地，整理完動線後明天會跟市長報告，再來公告，預計是下周能開始實施。