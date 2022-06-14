為培養安全騎乘觀念，公路總局推動機車駕駛人考照上駕訓班，只要民眾參加機車駕訓班後考取駕照，每人可補助訓練費1300元，共1200名訓練名額。高市府14日宣布，再加碼給高雄2大監理所各10萬元的民眾受訓補助費用。

公路總局高雄市區監理所及高雄市政府14日在高雄市凱旋駕訓班，聯合舉辦「騎車上駕訓安全不靠運」機車安全暨防禦駕駛教育宣導活動，高雄市副市長林欽榮、交通部道安委員會組長徐台生、高雄市交通局局長張淑娟、高雄市區監理所所長劉育麟、凱旋駕訓班董事長王德祥、光陽執行長柯俊斌等人均到會場，表示對機車駕訓給予高度的支持與肯定。

林欽榮指出，駕訓班提供4小時學科、6小時術科課程，教練會模擬道路上狀況，以實際路況向學員教授，重點在強調生命要被保全、以及用路安全。尤其高雄市機車造成的A1肇事率比例高達60％，其中18~24歲年輕人佔20％，顯示完整機車駕駛訓練有其必要性。

高雄市政府加碼提供高雄市區監理所及高雄區監理所各10萬元民眾機車受訓補助，讓更多的高雄市民都能夠參加完整機車駕駛訓練考取駕照。

劉育麟表示，交通部推廣機車駕訓提供學費補助，只要民眾參加機車駕訓班訓練後考取駕照，每人可補助訓練費新台幣1300元，目前高雄市區監理所在公路總局與光陽機車贊助下，共1200名訓練名額。

高雄市區監理所駕駛人管理科長何明勇表示，高雄市目前有3家機車駕訓班，包括大新、大發、凱旋駕訓班，預計7月還會有南昌、加昌駕訓班加入機車駕訓。

依公路總局統計，機車肇事原因前6名分別為「未依規定讓車」、「轉彎（向）不當」、「未保持安全距離、間隔」、「違反標誌、標線、號誌管制」、「起步時未注意其他車（人）安全」及「酒醉（後）駕駛失控」，均屬駕駛人交通安全觀念問題。

高雄市區監理所表示，參加報考機車駕駛執照，若能接受完整機車駕駛訓練，能降低違規風險32%，降低肇事風險20%，並養成防禦駕駛及責任駕駛觀念，有效降低機車騎士傷亡。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)