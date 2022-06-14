41歲主持人納豆(林郁智)今年1月突腦出血中風，花費數月來治療休養，一路上都有女友依依的陪伴，日前他才終於出院返家，忙於辛苦復健之餘，近期也著手更新社群平台，13日PO出一張手握鑰匙圈照片，似乎意有所指對節目的期待，令粉絲又驚有喜直喊：「終於等好久了我們都在等你！」

這張照片中，可見鑰匙圈上印有「納豆」2字，也稱他為《同學來了》的最可愛主持人，他把這樣東西放在手心中，並自信地發下豪語要回歸「等我回去」，不少粉絲內心雀躍萬分，搭檔阿Ken則感性打出「愛你」二字，另一位戰友安心亞則幫忙打氣「一直在」，足見3人共同打拼培養起來的革命交情。

由於納豆目前還在復健，因此節目尚處於請假狀態，不過納豆放出這張圖成功吊起許多粉絲的胃口，頻頻敲碗納豆盡快回歸節目，不過節目所屬中天電視台卻說到，這組鑰匙圈只是製作單位美編，好意贈送給所有人的禮物，並非預告要回歸。

事實上，納豆2天前也曾主動分享出院照，可見1個多月至今的全身照，只見他粗框黑色眼鏡，臉蛋較先前消瘦不少，不過整體看來算有精神，穿著深藍色球衣和短褲，張開大腿站在櫃子的前方，以往的圓肚似乎消風不少，一手帥氣插入口袋，一隻手則高舉至空中揮舞，笑喊：「最適合我的烏野10號！」