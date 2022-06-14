美國的周二清晨，美國股票期貨上漲。此前周一標普500大跌，進入熊市區域。

周二道瓊期指漲291點或0.95%，標普和那斯達克期指分別上漲1.54%和1.23%。

華爾街股市在周一交易中遭到劇烈拋售，標普跌3.9%，較一月時的創紀錄水準低了21%；那斯達克跌4.7%，道瓊跌2.8%。

本周聯準會升息幅度可能超預期，目前市場已猜測可能出現75個基點的上升。根據衡量聯邦基金期貨市場定價的CME集團FedWatch資料顯示，交易員們現在認為，本周的美聯準會會議加息75個基點的機率為超過90%。

部分投資人還認為，從上周五公布火燙的通膨數據之後，聯準會將發出更為鷹派的論調。

Yardeni研究的主管Ed Yardeni在周一表示，他認為會升息75個基點；包爾(Jerome Powell)在周三的新聞會上將會指出，七月一次(升息)之後，九月會議還會再來一次。

華爾街目前也在觀望周二稍晚另一項數據，即美國五月的PPI數據。