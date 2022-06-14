市長羅雪珠等人今天到場宣傳學習營。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

莘莘學子最期待的暑期樂活學習營開跑囉！為讓頭份市的兒童及青少年有一個快樂充實的暑假，頭份市公所特別針對市內學子規畫辦理兒童及青少年暑期樂活學習營，計有68項營隊74梯次，可提供頭份市兒童及青少年約2167人次參加。

市公所指出，今年比照往年採網路報名方式，請家長們特別留意，另考量可能有市民家裡無電腦或不熟悉網路操作方式，公所於受理報名第1天上午安排值班人員，在公所客家文化課協助辦理線上報名與資格審核，但僅接受現場協助網路報名，不接受電話登記。

夏令營活動委由市內各學校及各協會承辦，為了考量父母接送負擔及孩童交通安全，活動地點分散於市內，有興趣的學子可以就近參加。

營隊的內容非常豐富、多樣且活潑，動態營隊除了獨輪車、舞蹈、跆拳道外，也辦理各類球類營隊；靜態營隊有繪本纏繞畫、文學探索營、科學育樂營、陶笛、版畫、瘋桌遊等多項營隊。

另外，今年也新增許多厲害的營隊，像是劍球育樂營、溜溜球育樂營、藍曬好好玩樂活學習營、河背客庄食農小達人、來古厝放暑假等營隊，可滿足學員多元的選擇，充實整個暑假。

市長羅雪珠等人14日上午宣傳樂活學習營。她表示，為傳承客家文化，今年也提供8個客家主題的營隊供大家選擇，一起來快樂學客語。

羅雪珠說，去年因全台3級警戒，未辦理暑期學習營，今年恢復營隊活動，希望大家踴躍參與，後續若因疫情升溫，頭份市公所將依照中央疫情指揮中心規定研議是否取消辦理。

市公所指出，報名第1天也採營隊分流報名，以改善網路壅塞問題，詳細報名方式可參閱活動簡章、本所網頁或直接向本所客家文化課洽詢。

請有意願報名且設籍頭份市的兒童及青少年，在報名前先至網站註冊會員並上傳身分證明文件，網站在6月18日上午7時始開啟報名功能，每位學童限報名2項營隊；如未額滿，6月21日起開放第2階段報名，額滿為止。